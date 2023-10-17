На Краснолиманском направлении: в группировке «Центр» заявили о срыве шести попыток атак ВСУ за сутки

Российские военнослужащие из группировки «Центр» сорвали шесть попыток ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. По данным пресс-центра группировки, противник потерял в этом секторе около 60 военнослужащих. Наряду с этим на Южно-Донецком направлении сорвана ротация подразделений ВСУ.

Российские военные из группировки «Центр» сорвали шесть попыток атак ВСУ на ряде участков на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Огнём артиллерии и ударами штурмовой и армейской авиации сорвано шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районе Торского участка и Серебрянского лесничества», — сказал Савчук.

По его словам, украинская сторона потеряла около 60 военнослужащих, а также боевую бронированную машину и пикап. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских расчётов противника.

Наряду с этим бомбардировочная авиация группировки «Центр» нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка (ДНР).

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«Подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки, Старомайорского и южнее Новодаровки», — сказал он.

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Наряду с этим артиллерия ВС РФ уничтожила две разведгруппы ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского, а также склад боеприпасов севернее Никольского.

Кроме того, самоходный миномёт «Тюльпан» поразил блиндажи и окопы с живой силой противника в районе Новомихайловки. В дополнение к этому БМП-2 ВСУ была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет» в районе Угледара.

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял буксируемые гаубицы «Мста-Б», «Гиацинт-Б» и три миномётных расчёта. Кроме того, авиация поразила места сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и севернее Приютного.

В Минобороны РФ также рассказали о работе расчёта огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений РХБ-защиты ЦВО, который поразил скопление пехоты ВСУ в одном из укрепрайонов противника.

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«Привязавшись к местности, военнослужащие осуществили пуск термобарического снаряда повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укреплённом районе», — заявили в МО.

Уточняется, что поражение цели было зафиксировано операторами беспилотного летательного аппарата, ведущего объективный контроль поражения в полосе действия войск.

Между тем российские военнослужащие рассказали, что FPV-дроны отслеживают и уничтожают украинские танки в тылу в районе Орехова, не подпуская их к линии фронта в районе Работина. Об этом РИА Новости сообщил командир танкового взвода с позывным Сова.

«Они ещё в Орехове их вычисляют, летят, сжигают чуть ли не там же на месте. То есть не подпускают танки», — цитирует военного агентство.

По словам командира взвода, на счету его военнослужащих множество подбитой украинской легкобронированной техники, в том числе колёсных броневиков натовского образца производства Франции и США, а также боевых машин пехоты Bradley.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.