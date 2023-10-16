Полковник Макгрегор: Запад не смог подготовить Украину к конфликту с Россией
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Такое мнение Макгрегор высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Как отметил полковник, страны Запада активно начали вливать ресурсы и людей на Украину.
«Но создать вооружённую силу, способную противостоять великой державе за 5—7 лет? Это абсурд», — сказал он.
По его словам, просчёты Запада привели к большим потерям в рядах украинской армии.
По словам президента России Владимира Путина, так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.
Он отметил, что ВСУ теряют в восемь раз больше военных, чем ВС России.