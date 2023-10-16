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Полковник Макгрегор: Запад не смог подготовить Украину к конфликту с Россией

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западным странам не удалось подготовить Вооружённые силы Украины к конфликту с Россией.
Полковник Макгрегор: Запад не смог подготовить Украину к конфликту с Россией
  • AP
  • © Libkos

Такое мнение Макгрегор высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Как отметил полковник, страны Запада активно начали вливать ресурсы и людей на Украину.

«Но создать вооружённую силу, способную противостоять великой державе за 5—7 лет? Это абсурд», — сказал он.

По его словам, просчёты Запада привели к большим потерям в рядах украинской армии.

По словам президента России Владимира Путина, так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь

Он отметил, что ВСУ теряют в восемь раз больше военных, чем ВС России.

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