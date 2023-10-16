«Сталкиваются с нашей активной обороной»: Шойгу заявил об улучшении тактического положения ВС РФ в зоне СВО

Российские военные на многих участках в зоне СВО улучшают своё тактическое положение, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он добавил, что ВСУ в своих попытках наступления сталкиваются с активной обороной и не смогли достичь существенных успехов, хотя несут серьёзные потери. Как подчеркнул министр, для ВС РФ обстановка «выглядит устойчиво».

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные улучшают своё тактическое положение на многих участках в зоне СВО. Как рассказал министр в ходе совещания с участием Владимира Путина, противник пытается вести наступательные действия на нескольких направлениях, но не имеет успеха.

«Практически на всех направлениях они сталкиваются с нашей активной обороной. Отмечу, на многих участках нам удаётся улучшить тактическое положение. Фактически нигде не допущено какого-либо продвижения», — заявил Шойгу.

По его словам, ни в одной из наступательных кампаний в этом году украинские войска не смогли достичь существенного успеха и понесли заметные потери.

«После начала летней кампании 4 июня противник понёс если не сказать существенные, то большие, серьёзные потери в живой силе, в технике — это сотни танков... почти 1,5 тыс. бронированных машин», — сказал министр.

По его словам, обстановка в зоне конфликта в целом выглядит устойчиво, а российские войска действуют профессионально.

Сводка о ходе СВО

Как следует из новой сводки Минобороны РФ о ходе СВО, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР).

Поражены живая сила и техника 112-й бригады территориальной обороны, 14-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Петропавловка, Купянск и Петровское (Харьковская область).

По данным МО, противник потерял до 85 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

Заявление начальника пресс-центра группировки войск «Центр»

На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Кроме того, в районах н. п. Торское, Серебрянка и Григоровка (ДНР) поражены живая сила и техника ВСУ. Противник потерял до 65 человек, две боевые бронированные машины, пикап и две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Андреевка и Марьинка (ДНР).

Ударами авиации поражены живая сила и техника 10-й горно-штурмовой, 53, 93 и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка, Курдюмовка, Белая Гора и Георгиевка (ДНР). По данным российской стороны, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия Д-20, а также самоходная гаубица «Акация».

Кроме того, в районе Славянска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

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На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах н. п. Новомихайловка, Угледар и Урожайное (ДНР). Противник потерял более 70 человек, два автомобиля, гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б». В районах н. п. Зелёный Гай и Алексеевка (Запорожская область) уничтожено два склада боеприпасов.

На Запорожском направлении подразделения российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе н. п. Вербовое. Кроме того, в районах н. п. Малая Токмачка и Новоданиловка (Запорожская область) поражены живая сила и техника ВСУ. Противник потерял до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, САУ Krab и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы. В районе Херсона и н. п. Никольское (Херсонская область) уничтожено два склада боеприпасов. Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 119 районах. В частности, в районе н. п. Сергеевка (ДНР) поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а в районе Хмельницкого и на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива. На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожен узел связи.

Средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районах Архангельского (Херсонская область), Дмитровки и Звонецкого (Днепропетровская область).

Наряду с этим перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожен 31 беспилотник ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.