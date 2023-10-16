«Сталкиваются с нашей активной обороной»: Шойгу заявил об улучшении тактического положения ВС РФ в зоне СВО
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные улучшают своё тактическое положение на многих участках в зоне СВО. Как рассказал министр в ходе совещания с участием Владимира Путина, противник пытается вести наступательные действия на нескольких направлениях, но не имеет успеха.
«Практически на всех направлениях они сталкиваются с нашей активной обороной. Отмечу, на многих участках нам удаётся улучшить тактическое положение. Фактически нигде не допущено какого-либо продвижения», — заявил Шойгу.
По его словам, ни в одной из наступательных кампаний в этом году украинские войска не смогли достичь существенного успеха и понесли заметные потери.
«После начала летней кампании 4 июня противник понёс если не сказать существенные, то большие, серьёзные потери в живой силе, в технике — это сотни танков... почти 1,5 тыс. бронированных машин», — сказал министр.
По его словам, обстановка в зоне конфликта в целом выглядит устойчиво, а российские войска действуют профессионально.
Сводка о ходе СВО
Как следует из новой сводки Минобороны РФ о ходе СВО, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР).
Поражены живая сила и техника 112-й бригады территориальной обороны, 14-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Петропавловка, Купянск и Петровское (Харьковская область).
По данным МО, противник потерял до 85 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».
- Заявление начальника пресс-центра группировки войск «Центр»
На Краснолиманском направлении благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районе н. п. Червоная Диброва (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
Кроме того, в районах н. п. Торское, Серебрянка и Григоровка (ДНР) поражены живая сила и техника ВСУ. Противник потерял до 65 человек, две боевые бронированные машины, пикап и две гаубицы Д-30.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили десять атак штурмовых групп ВСУ в районах н. п. Клещеевка, Андреевка и Марьинка (ДНР).
Ударами авиации поражены живая сила и техника 10-й горно-штурмовой, 53, 93 и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка, Курдюмовка, Белая Гора и Георгиевка (ДНР). По данным российской стороны, ВСУ потеряли до 460 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены три танка, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, два орудия Д-20, а также самоходная гаубица «Акация».
Кроме того, в районе Славянска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах н. п. Новомихайловка, Угледар и Урожайное (ДНР). Противник потерял более 70 человек, два автомобиля, гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б». В районах н. п. Зелёный Гай и Алексеевка (Запорожская область) уничтожено два склада боеприпасов.
На Запорожском направлении подразделения российских войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе н. п. Вербовое. Кроме того, в районах н. п. Малая Токмачка и Новоданиловка (Запорожская область) поражены живая сила и техника ВСУ. Противник потерял до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, САУ Krab и самоходная гаубица «Гвоздика».
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, 12 автомобилей, гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы. В районе Херсона и н. п. Никольское (Херсонская область) уничтожено два склада боеприпасов. Пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на острове Корабелка.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 119 районах. В частности, в районе н. п. Сергеевка (ДНР) поражена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а в районе Хмельницкого и на аэродроме Староконстантинов (Хмельницкая область) поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива. На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожен узел связи.
Средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районах Архангельского (Херсонская область), Дмитровки и Звонецкого (Днепропетровская область).
Наряду с этим перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожен 31 беспилотник ВСУ.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.