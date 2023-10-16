Военная хроника рассказала о причинах потери ВСУ западной артиллерии

Военная хроника сообщила, почему Вооружённые силы Украины всё чаще теряют западную артиллерию.

Как отмечается в материале, главным преимуществом современных артиллерийских систем, поставленных западными странами Киеву, была возможность использовать высокоточные и дальнобойные боеприпасы.

Кроме того, в комбинации с разведданными, поставляемыми НАТО, это позволяло использовать некоторые системы в роли артиллерийских дальнобойных снайперских винтовок для поражения особо важных целей на дальней дистанции.

Однако, как пишет Военная хроника, высокоточных боеприпасов калибра 155 мм всегда поставлялось намного меньше, чем обычных осколочно-фугасных. Кроме того, у украинских войск не было высокоточных или дальнобойных боеприпасов для артиллерии советских типов, кроме ограниченного количества боеприпасов к советским орудиям, например 2С7 «Пион».

Также отмечается, что на применение артиллерийскими частями ВС Украины высокоточных снарядов оказали влияние два ключевых события.

Во-первых, российские войска активизировали нанесение ударов по тылам, из-за чего и так истощившийся запас 155-мм снарядов сократился до критических уровней.

Во-вторых, стало не хватать боеготовых артсистем.

В итоге, как пишет Военная хроника, артиллерию, в том числе «снайперские винтовки», приходится подтягивать ближе к линии фронта, где они быстро попадают в поле зрения разведывательных средств ВС России.

В результате украинская артиллерия лишается главного преимущества, которое им давали западные артиллерийские системы, — преимущества в дальности, уточняется в материале.

Кроме того, для поражения цели самоходкам необходимо дольше находиться на одном месте, чтобы выстрелить достаточное количество обычных осколочно-фугасных снарядов.

Учитывая то, что время реагирования контрбатарейных частей ВС России сокращено до минимума, а для охоты на западные гаубицы выделяются отдельные артиллерийские подразделения, шансы на быстрое обнаружение и поражение западной САУ увеличиваются в разы, пишет Военная хроника.

Также отмечается, что артиллерия ВСУ в зоне спецоперации не может себе позволить концентрировать силы и практически не ведёт огонь взводами, батареями и дивизионами, но зачастую использует отдельные самоходные орудия.

При такой схеме применения артиллерии, как сказано в материале, начинает работать зависимость: чем меньше стволов ведёт огонь по одной цели, тем больше снарядов каждый ствол должен выпустить и тем дольше проведёт на огневой позиции каждое орудие.

Даже новейшие системы, такие как французские колёсные САУ CAESAR, вынуждены находиться на огневой позиции, пока не отстреляются полностью, лишаясь ещё одного ключевого преимущества — мобильности. При этом, как сообщает Военная хроника, чем дольше они находятся на огневой позиции, тем больше шансов, что их обнаружат и уничтожат.

Ранее российские войска нанесли удар по украинской группе на Купянском направлении.

Также начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщал, что российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Угледаре.