ВС России нанесли удар по группе ВСУ на Купянском направлении
- РИА Новости
ВСУ бегут от российской артиллерии на Купянском направлении, где их встречают свои же заградотряды.
Кадрами с RT поделилась разведка ВДВ. На видео — одно из подразделений украинской армии пытается провести ротацию.
Корректировщики огня ВС России навели арту на поле, не давая вражеской пехоте сменить позиции и пересечь местность.
На видео виден прилёт из ПТУР по группе ВСУ.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.