Российские войска нанесли удар по украинской группе на Купянском направлении.

ВСУ бегут от российской артиллерии на Купянском направлении, где их встречают свои же заградотряды.

Кадрами с RT поделилась разведка ВДВ. На видео — одно из подразделений украинской армии пытается провести ротацию.

Корректировщики огня ВС России навели арту на поле, не давая вражеской пехоте сменить позиции и пересечь местность.

На видео виден прилёт из ПТУР по группе ВСУ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.