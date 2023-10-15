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ВС России нанесли удар по группе ВСУ на Купянском направлении

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Российские войска нанесли удар по украинской группе на Купянском направлении.
ВС России нанесли удар по группе ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

ВСУ бегут от российской артиллерии на Купянском направлении, где их встречают свои же заградотряды.

Кадрами с RT поделилась разведка ВДВ. На видео — одно из подразделений украинской армии пытается провести ротацию.

Корректировщики огня ВС России навели арту на поле, не давая вражеской пехоте сменить позиции и пересечь местность.

На видео виден прилёт из ПТУР по группе ВСУ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ВС России улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.

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