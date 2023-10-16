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Шойгу: ВС России улучшили тактическое положение на многих участках СВО

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Вооружённые силы России улучшили тактическое положение на многих участках специальной военной операции по защите Донбасса.
Шойгу: ВС России улучшили тактическое положение на многих участках СВО
  • РИА Новости
  • © Гавриил Григоров

Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Отмечу, на многих участках нам удаётся улучшить тактическое положение», — сказал он.

По словам министра, нигде фактически не допущено какого-либо продвижения украинской армии.

Также Шойгу заявил, что на всех направлениях в зоне спецоперации выстроена глубоко эшелонированная активная оборона.

16 октября президент России провёл совещание с участием министра обороны, директора ФСБ Александра Бортникова, главы СВР Сергея Нарышкина и директора Росгвардии Виктора Золотова.

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