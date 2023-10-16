Шойгу: ВС России улучшили тактическое положение на многих участках СВО

Вооружённые силы России улучшили тактическое положение на многих участках специальной военной операции по защите Донбасса.

Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Отмечу, на многих участках нам удаётся улучшить тактическое положение», — сказал он.

По словам министра, нигде фактически не допущено какого-либо продвижения украинской армии.

Также Шойгу заявил, что на всех направлениях в зоне спецоперации выстроена глубоко эшелонированная активная оборона.

16 октября президент России провёл совещание с участием министра обороны, директора ФСБ Александра Бортникова, главы СВР Сергея Нарышкина и директора Росгвардии Виктора Золотова.