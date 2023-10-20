«Всем командирам привет передавайте»: Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил РФ в Ростове-на-Дону

Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил РФ в Ростове-на-Дону. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи доложил главе государства, что объединённая группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом специальной военной операции. Также российский лидер провёл беседы с представителями высшего руководства Минобороны.

В пятницу, 20 октября, президент России Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил РФ в Ростове-на-Дону, возвращаясь из Перми. Как отмечает пресс-служба Кремля, глава государства заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова. В частности, он сообщил, что объединённая группировка войск решает свои задачи в соответствии с планом специальной военной операции.

Также у главы государства состоялись и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны.

«Всем командирам привет передавайте. Всего доброго», — заявил Путин, покидая штаб ВС РФ.

Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

Напомним, что российский лидер в марте и августе посещал Ростов-на-Дону и проводил оба раза совещания в штабе группировки СВО. В сентябре глава государства посетил центр поддержки участников СВО и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде, а также ознакомился с работой расположенного на его площадке регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

«Запад»

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили 11 атак штурмовых групп 14, 32, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Также расчёты тяжёлых огнемётных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады и 3-го пограничного отряда в районе Сергеевки и Тимковки.

В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки уничтожили 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Акация», миномётный расчёт, контрбатарейную РЛС AN/YPQ-36 и пункт управления беспилотниками.

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Общие потери противника на Купянском направлении составили до 70 военнослужащих, танк, БТР M113 и три беспилотных летательных аппарата.

«Юг»

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаку подразделений 3-го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Курдюмовки, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Также в ДНР были уничтожены до 50 украинских военнослужащих в районах населённых пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное и Раздоловка.

Артиллерия группировки нанесла огневое поражение блиндажам и опорным пунктам противника в районах Спорного и Белогоровки, в результате уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» в Северске и танк в Курдюмовке. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика» в Александро-Шультине, а также две гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 в Антоновке.

Кроме того, поражено 12 беспилотных летательных аппаратов противника типа «Валькирия», «Катана», Mavic 3 и FPV.

Киевский режим использует химоружие

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что войска киевского режима продолжают использовать химоружие.

«Последние дни несколько раз противник применил боеприпасы, начинённые химией, по нашим позициям под Донецком и в районе Артёмовска. Причём в этих конкретных случаях симптомы отравления более ярко выражены, они заметно серьёзнее и быстрее проявляются», — цитирует его ТАСС.

По его словам, украинские военные сбрасывают такие боеприпасы с беспилотников. После этого в воздухе появлялся специфический запах, от которого у российских бойцов наступали сильные приступы удушья, тошнота, головокружение и боль в глазах.

«Очевидно, что используют хлорпикрин, который при определённых температурных воздействиях вызывает максимальный дискомфорт и даже может нести серьёзную опасность для здоровья», — пояснил Гагин.

В июле Россия передала ОЗХО 23 ноты о готовящихся Киевом провокациях с использованием токсичных веществ как химоружия.