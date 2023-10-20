Герасимов доложил Путину, что ВС России решают задачи в соответствии с планом СВО

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что российская армия решает задачи в соответствии с планом спецоперации.

Об этом пишет ТАСС. «Товарищ Верховный главнокомандующий, Объединённая группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции», — доложил он. Ранее сообщалось, что Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону.