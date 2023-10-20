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Герасимов доложил Путину, что ВС России решают задачи в соответствии с планом СВО

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что российская армия решает задачи в соответствии с планом спецоперации.

Об этом пишет ТАСС.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, Объединённая группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции», — доложил он.

Ранее сообщалось, что Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону.

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