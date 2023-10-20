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Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад Герасимова о ходе спецоперации

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RT
Российский лидер Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил России в Ростове-на-Дону. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин посетил штаб ВС в Ростове и заслушал доклад Герасимова о ходе спецоперации
  • kremlin.ru

«Возвращаясь из Перми, президент Путин заехал в Ростов, где посетил штаб Вооружённых сил России», — цитирует его РИА Новости.

Песков уточнил, что начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту о ходе спецоперации.

26 сентября зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что по поручению Путина посетил полигон в Донецкой Народной Республике и ознакомился с процессом подготовки личного состава.

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