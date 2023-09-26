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Медведев рассказал о подготовке личного состава на полигоне в ДНР

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Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина посетил полигон в Донецкой Народной Республике и ознакомился с процессом подготовки личного состава.
Медведев рассказал о подготовке личного состава на полигоне в ДНР
  • РИА Новости

«По поручению президента я посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики», — сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС России.

Он отметил, что пообщался с рядовыми и офицерами, которые проходят обучение приёмам современного боя.

По его словам, подготовка осуществляется на должном уровне.

Ранее зампред Медведев заявил, что российские войска «очень успешно сжигают» западную технику, поставленную на Украину.

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Украина активно полагается на наёмников в вооружённом конфликте, в то время как у российской стороны нет нужды «приглашать для боевых действий людей со стороны»: уже 300 тысяч добровольцев записались в ВС России для участия в СВО.

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