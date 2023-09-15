Путин: уже 300 тысяч добровольцев записались в ВС России для участия в СВО

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Украина активно полагается на наёмников в вооружённом конфликте, в то время как у российской стороны нет нужды «приглашать для боевых действий людей со стороны».

«У нас нет такой необходимости — приглашать для боевых действий людей со стороны. Тем более, хочу это ещё раз это подчеркнуть, 300 тыс. человек подписали контракт и пришли в качестве добровольцев. И более того, формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники. Некоторые укомплектованы уже на 85—90%», — сказал он.

Ранее Путин на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что важно предоставить равные права всем участникам специальной военной операции: добровольцам, мобилизованным, контрактникам, военным, правоохранителям.