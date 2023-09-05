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Путин: важно предоставить равные права всем участникам спецоперации

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Важно предоставить равные права всем участникам специальной военной операции: добровольцам, мобилизованным, контрактникам, военным, правоохранителям.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

«Важно предоставить равные права, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам СВО — и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным, сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в СВО», — заявил он.

Путин отметил, что военные и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам СВО льготами и мерами поддержки.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО военно-транспортная авиация перевезла 376 тыс. военнослужащих и более 2,7 тыс. единиц военной техники.

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