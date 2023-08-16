Российские войска «очень успешно сжигают» западную технику, поставленную на Украину, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По мнению политика, людям полезно посетить на форуме «Армия-2023» выставку трофейной западной техники, захваченной в ходе СВО.

«Очень полезно. На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника», — цитирует Медведева ТАСС.

Он добавил, что её не стоит недооценивать. При этом Медведев подчеркнул, что российские войска «очень успешно сжигают» западные образцы на линии фронта и продолжат это делать.

Ранее Военная хроника показала, как российские артиллеристы-дальневосточники выжигают западную технику Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении.

В конце июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.