Узнать больше

Пушилин сообщил об ожесточённых противостояниях на флангах Артёмовска

Короткая ссылка
Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.
Пушилин сообщил об ожесточённых противостояниях на флангах Артёмовска
  • РИА Новости

«Горячим остаётся Артёмовское направление... На флангах идёт достаточно ожесточённое противостояние и в районе Клещеевки», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, пока нет возможности приступить к обследованию территории города, так как он постоянно находится под обстрелом.

Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись на 300 м в глубину обороны ВС Украины на Купянском направлении.

Кроме того, ВС России на Донецком направлении успешно отразили семь атак ВСУ, в том числе у Клещеевки и Андреевки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить