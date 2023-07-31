Пушилин сообщил об ожесточённых противостояниях на флангах Артёмовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.

«Горячим остаётся Артёмовское направление... На флангах идёт достаточно ожесточённое противостояние и в районе Клещеевки», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, пока нет возможности приступить к обследованию территории города, так как он постоянно находится под обстрелом.

Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись на 300 м в глубину обороны ВС Украины на Купянском направлении.

Кроме того, ВС России на Донецком направлении успешно отразили семь атак ВСУ, в том числе у Клещеевки и Андреевки.