Пушилин сообщил об ожесточённых противостояниях на флангах Артёмовска
- РИА Новости
«Горячим остаётся Артёмовское направление... На флангах идёт достаточно ожесточённое противостояние и в районе Клещеевки», — цитирует его РИА Новости.
По словам Пушилина, пока нет возможности приступить к обследованию территории города, так как он постоянно находится под обстрелом.
Ранее сообщалось, что российские военные продвинулись на 300 м в глубину обороны ВС Украины на Купянском направлении.
Кроме того, ВС России на Донецком направлении успешно отразили семь атак ВСУ, в том числе у Клещеевки и Андреевки.