Военная хроника: ВС России выжигают западную технику ВСУ на Артёмовском направлении
- РИА Новости
Отмечается, что в течение последних шести дней артиллерийские расчёты Восточного военного округа поразили порядка десяти целей в тылу противника на Артёмовском направлении.
«Помимо бензовоза и пикапа с пехотой противника, уничтожены польская САУ Krab и американская гаубица М777 ВСУ. Последняя, к слову, была поражена третьим выстрелом», — говорится в сообщении.
Также в материале говорится, что ВСУ бросают большое число военных для взятия Клещеевки под контроль, а также ежедневно предпринимают попытки прорыва российской обороны на данном участке.
Указывается, что «сработанная связка «оператор БПЛА + артиллерийский расчёт» серьёзно повышает эффективность боевой работы» российских войск.
«Из-за этого вэсэушники под Клещеевкой, в Ивановском и в Часовом Яре приуныли», — пишет Военная хроника.
В конце июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.