Военная хроника показала, как российские артиллеристы-дальневосточники выжигают западную технику Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении.

Отмечается, что в течение последних шести дней артиллерийские расчёты Восточного военного округа поразили порядка десяти целей в тылу противника на Артёмовском направлении.

«Помимо бензовоза и пикапа с пехотой противника, уничтожены польская САУ Krab и американская гаубица М777 ВСУ. Последняя, к слову, была поражена третьим выстрелом», — говорится в сообщении.

Также в материале говорится, что ВСУ бросают большое число военных для взятия Клещеевки под контроль, а также ежедневно предпринимают попытки прорыва российской обороны на данном участке.

Указывается, что «сработанная связка «оператор БПЛА + артиллерийский расчёт» серьёзно повышает эффективность боевой работы» российских войск.

«Из-за этого вэсэушники под Клещеевкой, в Ивановском и в Часовом Яре приуныли», — пишет Военная хроника.

В конце июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточённом противостоянии в районе населённого пункта Клещеевка на флангах Артёмовска.