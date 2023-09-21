Путин в Великом Новгороде посетил центр поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин, прибывший в Великий Новгород, посетил центр поддержки участников СВО и их семей «Возвращение».

В Великом Новгороде президент проведёт заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда и встретится с победителями Чемпионата высоких технологий.

В центре Путину представили оборудованную демонстрационную квартиру, адаптированную под особенности людей с ограниченными возможностями здоровья, она включает в себя спальню с рабочей зоной, ванную комнату и кухню, которые оснащены голосовым помощником «Умный дом» и широким перечнем технических средств реабилитации.

Специалисты центра предоставляют комплексную помощь участникам СВО, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей, а также членам семей погибших участников и ветеранов боевых действий.

За каждым посетителем закрепляется персональный координатор, пишет РИА Новости.