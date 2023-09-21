Узнать больше

Путин в Великом Новгороде посетил центр поддержки участников СВО

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин, прибывший в Великий Новгород, посетил центр поддержки участников СВО и их семей «Возвращение».
Путин в Великом Новгороде посетил центр поддержки участников СВО
  • РИА Новости

В Великом Новгороде президент проведёт заседание президиума Госсовета по теме развития рынка труда и встретится с победителями Чемпионата высоких технологий.

В центре Путину представили оборудованную демонстрационную квартиру, адаптированную под особенности людей с ограниченными возможностями здоровья, она включает в себя спальню с рабочей зоной, ванную комнату и кухню, которые оснащены голосовым помощником «Умный дом» и широким перечнем технических средств реабилитации.

Специалисты центра предоставляют комплексную помощь участникам СВО, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей, а также членам семей погибших участников и ветеранов боевых действий.

За каждым посетителем закрепляется персональный координатор, пишет РИА Новости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить