Марочко: число иностранных наёмников на стороне Киева уменьшается
«На протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников в зоне боевых действий», — цитирует его РИА Новости.
По словам Марочко, поступает информация о вывозе иностранными частными военными компаниями своих людей с украинской территории.
12 октября он со ссылкой на свои источники заявил, что одно из подразделений иностранных наёмников уехало из Харькова, поскольку они решили покинуть Украину.