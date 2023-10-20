Марочко: число иностранных наёмников на стороне Киева уменьшается

Число иностранных наёмников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения СВО, сокращается, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

«На протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наёмников в зоне боевых действий», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, поступает информация о вывозе иностранными частными военными компаниями своих людей с украинской территории.

12 октября он со ссылкой на свои источники заявил, что одно из подразделений иностранных наёмников уехало из Харькова, поскольку они решили покинуть Украину.