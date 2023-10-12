Марочко заявил, что из Харькова уехало подразделение иностранных наёмников

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники заявил, что одно из подразделений иностранных наёмников уехало из Харькова, поскольку они решили покинуть Украину.

Его слова приводит РИА Новости.

«Из Харькова убыло одно из подразделений, в составе которого были иностранные наёмники», — отметил Марочко.

Так, зафиксирован отъезд наёмников из пункта постоянной дислокации, который находится в одном из учебных заведений Харькова.

По словам Марочко, иностранные боевики забрали свои вещи и прочее имущество.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что наёмники и инструкторы из Израиля, которые прибыли на Украину, собирают вещи и возвращаются на родину на фоне палестино-израильского конфликта.