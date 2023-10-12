Марочко заявил, что из Харькова уехало подразделение иностранных наёмников
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Его слова приводит РИА Новости.
«Из Харькова убыло одно из подразделений, в составе которого были иностранные наёмники», — отметил Марочко.
Так, зафиксирован отъезд наёмников из пункта постоянной дислокации, который находится в одном из учебных заведений Харькова.
По словам Марочко, иностранные боевики забрали свои вещи и прочее имущество.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что наёмники и инструкторы из Израиля, которые прибыли на Украину, собирают вещи и возвращаются на родину на фоне палестино-израильского конфликта.