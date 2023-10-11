Алаудинов: израильские наёмники на Украине снимаются с мест и уезжают на родину

Израильские наёмники и инструкторы, участвующие в боях на Украине, возвращаются на родину на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращаются к себе на родину», — цитирует его РИА Новости.

Информация об израильтянах на Украине «не проявится в течение одного-двух-трёх дней», но анализ показал, что их там было «очень большое количество», подчеркнул военнослужащий.

В Пентагоне тем временем утверждают, что американская администрация «может и будет» оказывать военную помощь и Израилю, и Украине.