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Шеф Пентагона заявил, что США «может и будет» помогать и Израилю, и Украине

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Американская администрация «может и будет» оказывать военную помощь и Израилю, и Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Шеф Пентагона заявил, что США «может и будет» помогать и Израилю, и Украине
  • Gettyimages.ru
  • © icholakov

«Что касается нашей способности продолжать поддерживать усилия по (военной помощи. — RT) Украине, так и усилия по Израилю, то, безусловно, мы можем делать и то, и другое, и мы будем делать это», — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что эскалация в Израиле рискует «отвлечь» внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

При этом помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России.

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