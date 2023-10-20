Минобороны: российские войска отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС России «Запад» отбила 11 атак Вооружённых сил Украины на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили 11 атак», — заявил он.

Зыбинский уточнил, что общие потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, танк, БТР M113 и три беспилотника.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ за сутки предприняли четыре попытки атаковать ВС России в районе села Новопрокоповка в Запорожской области, украинские войска потеряли два танка.