Минобороны: российские войска отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении
Об этом сообщает РИА Новости.
«На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» отразили 11 атак», — заявил он.
Зыбинский уточнил, что общие потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, танк, БТР M113 и три беспилотника.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ за сутки предприняли четыре попытки атаковать ВС России в районе села Новопрокоповка в Запорожской области, украинские войска потеряли два танка.