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Рогов: ВС России уничтожили два танка ВСУ на Ореховском направлении

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ВСУ за сутки предприняли четыре попытки атаковать ВС России в районе села Новопрокоповка в Запорожской области, украинские войска потеряли два танка.
Рогов: ВС России уничтожили два танка ВСУ на Ореховском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он рассказал, что на Ореховском направлении ВСУ пробовали провести четыре атаки в направлении Новопрокоповки.

«Все четыре атаки отбиты. За сутки уничтожено два танка противника», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МО России сообщили, что военнослужащие ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили группу военных ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта в районе Вербового в Запорожской области.

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