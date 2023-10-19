Рогов: ВС России уничтожили два танка ВСУ на Ореховском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он рассказал, что на Ореховском направлении ВСУ пробовали провести четыре атаки в направлении Новопрокоповки.
«Все четыре атаки отбиты. За сутки уничтожено два танка противника», — цитирует его ТАСС.
Ранее в МО России сообщили, что военнослужащие ВДВ при помощи FPV-дрона уничтожили группу военных ВСУ, укрывшихся в блиндаже опорного пункта в районе Вербового в Запорожской области.