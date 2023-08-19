С докладом выступил начальник Генштаба: Путин провёл совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Владимир Путин провёл совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлениями, других высших офицеров группировки. В марте глава государства также проводил совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону, после чего посетил Мариуполь.

В субботу, 19 августа, президент России Владимир Путин провёл совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Как отмечает пресс-служба Кремля, глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова, командующих направлениями, других высших офицеров группировки.

В последний раз Путин проводил совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону в марте. Тогда же он посещал Мариуполь, где за рулём автомобиля объехал несколько районов и пообщался с местными жителями. Также президент РФ осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места Мариуполя.

О ходе специальной военной операции в интервью журналу «Международная жизнь» высказался также министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что около 50 стран, входящих в «коалицию Рамштайн» по военной поддержке Украины, фактически вовлечены в вооружённый конфликт на стороне Киева. Так, режим Владимира Зеленского с начала СВО получил зарубежную помощь в размере $160 млрд, включая военную на $75 млрд. При этом США выделили Украине $113 млрд. По словам Лаврова, это огромные суммы, учитывая «тяжёлую ситуацию в мировой экономике».

«Если заглянуть в будущее, там всё безрадостно для киевских властей и их кураторов. Чем больше затягиваются вооружённые столкновения, тем меньше у западных инвесторов желания участвовать в постконфликтном восстановлении Украины. Всё слабее становится их вера в её военные успехи и вообще в сохранение этого государства в любых формах и границах», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также призвал Запад осознать, что российская сторона будет защищать своих людей и свои жизненные интересы всеми средствами, поэтому оппонентам следует перейти «к более цивилизованным, политико-дипломатическим способам обеспечения баланса интересов».

Ситуация в зоне СВО

Передовые подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации уничтожили живую силу и технику ВСУ в районе Урожайного (ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. При этом барражирующие боеприпасы «Ланцет» поразили БМП и танк ВСУ возле Урожайного и артиллерийскую установку «Гвоздика» в Новодаровке.

Наряду с этим авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ возле Урожайного и Старомайорского, где также были уничтожены бронемашина и автомобильная техника ВСУ.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку противника на Никольское, уничтожив бронеавтомобиль и пехоту ВСУ.

Возле Новомихайловки авиацией уничтожен склад боеприпасов украинских войск, а ударными беспилотниками — два опорных пункта ВСУ. Средствами ПВО сбиты три украинских дрона — две «Лелеки» и одна «Валькирия».

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что передовые подразделения при поддержке артиллерии и авиации сорвали и отразили шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ в районе Торского выступа Серебрянского лесничества.

«Потери противника составили более 40 боевиков. Уничтожены боевая машина пехоты, пикап», — сказал он.

В ходе контрбатарейной борьбы было подавлено более 30 артиллерийских позиций украинских войск, поражены САУ «Гвоздика» и 120-миллиметровый миномёт.

Авиация нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, трём пунктам временной дислокации и огневых средств ВСУ в районах Невского, Серебрянки и Червоной Дибровы.