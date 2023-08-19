ВС России сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Военные группировки ВС России «Центр» на Краснолиманском направлении отразили шесть попыток атак штурмовых групп ВСУ.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника составили более 40 боевиков.

Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты и пикап.

Ранее подразделения группировки «Восток» поразили технику ВСУ в районе Урожайного.