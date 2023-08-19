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ВС России сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении

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Военные группировки ВС России «Центр» на Краснолиманском направлении отразили шесть попыток атак штурмовых групп ВСУ.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потери противника составили более 40 боевиков.

Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты и пикап.

Ранее подразделения группировки «Восток» поразили технику ВСУ в районе Урожайного.

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