ВС России сорвали шесть атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом, как информирует РИА Новости, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«Сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 63-й, 42-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригадой ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потери противника составили более 40 боевиков.
Кроме того, были уничтожены боевая машина пехоты и пикап.
Ранее подразделения группировки «Восток» поразили технику ВСУ в районе Урожайного.