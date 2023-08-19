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Подразделения группировки «Восток» поразили технику ВСУ в районе Урожайного

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Начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Олег Чехов заявил, что передовые подразделения группировки нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Урожайного в ДНР.

Об этом информирует ТАСС.

«При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что барражирующими боеприпасами «Ланцет» были поражены БМП и танк ВСУ. Кроме того, в Новодаровке была поражена артиллерийская установка «Гвоздика».

«Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского», — добавил Чехов. 

Ранее ВС России уничтожили три пункта боепитания украинской армии в ДНР.

Также ВС России нанесли удар по двум пунктам временной дислокации ВСУ.

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