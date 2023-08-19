Подразделения группировки «Восток» поразили технику ВСУ в районе Урожайного

Начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Олег Чехов заявил, что передовые подразделения группировки нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Урожайного в ДНР.

Об этом информирует ТАСС.

«При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что барражирующими боеприпасами «Ланцет» были поражены БМП и танк ВСУ. Кроме того, в Новодаровке была поражена артиллерийская установка «Гвоздика».

«Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского», — добавил Чехов.

Ранее ВС России уничтожили три пункта боепитания украинской армии в ДНР.

Также ВС России нанесли удар по двум пунктам временной дислокации ВСУ.