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Минобороны: ВС России нанесли удар по двум пунктам временной дислокации ВСУ

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В пресс-центре группировки «Центр» заявили, что российские военные нанесли удар по двум пунктам временной дислокации ВСУ.
Минобороны: ВС России нанесли удар по двум пунктам временной дислокации ВСУ
  • РИА Новости

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырём целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов украинских войск в районах: Дружелюбовка, Невское, Серебрянка», — указывается в заявлении Минобороны России.

Уточняется, что также в рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника, барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная артиллерийская установка польского производства CRAB.

Ранее российский боец рассказал, что ВСУ используют зажигательные снаряды на Купянском направлении.

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