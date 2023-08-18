Минобороны: ВС России нанесли удар по двум пунктам временной дислокации ВСУ

В пресс-центре группировки «Центр» заявили, что российские военные нанесли удар по двум пунктам временной дислокации ВСУ.

«Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырём целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов украинских войск в районах: Дружелюбовка, Невское, Серебрянка», — указывается в заявлении Минобороны России.

Уточняется, что также в рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника, барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная артиллерийская установка польского производства CRAB.

Ранее российский боец рассказал, что ВСУ используют зажигательные снаряды на Купянском направлении.