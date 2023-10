«Шаг в сторону эскалации»: как поставки ракет ATACMS Киеву могут отразиться на ситуации в зоне СВО

Киев рассчитывает, что США продолжат снабжать ВСУ ракетами ATACMS. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он также выразил надежду, что в будущем ВСУ получат более дальнобойные модификации этого оружия. Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон передал Украине ATACMS с дальностью 165 км. Эту информацию подтвердил Белый дом. В Москве решение США осудили, отметив, что оно создаст дополнительные угрозы, но не сможет изменить ситуацию в зоне СВО. По словам аналитиков, Россия располагает всеми необходимыми средствами, чтобы нейтрализовать эффект от поставок ATACMS.

Украина ожидает, что Вашингтон будет продолжать поставки ракет ATACMS в ВСУ, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала «1 + 1» его спросили, означает ли предоставление Киеву первой партии ATACMS, что Украина будет их получать и дальше.

«Означает, и это прямой результат договорённости Зеленского и Байдена, которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября», — ответил Кулеба, добавив, что Киев благодарит «Соединённые Штаты за выполнение договорённостей» и за укрепление «огневой мощи» Украины.

При этом, отвечая на замечание телеведущего о том, что поставленные ракеты были выпущены ещё в 1996 году, Кулеба заявил, что для Киева это не имеет значения.

«Тут не про год, нам главное, чтобы стреляло», — отметил он.

Дипломат также не исключил, что в будущем Вашингтон может передать Украине модификации ракет ATACMS дальностью 300 км. Пока что США поставили ВСУ снаряды, которые могут поражать цели на расстоянии до 165 км.

«Дальность, детали, годы — это всё в динамике будет развиваться. Главное, что мы разблокировали эту позицию. И у нас уже есть все виды оружия, которые мы хотели, в нашем распоряжении. Теперь речь пойдёт о расширении количества, дальности, модификации и обо всём остальном», — резюмировал Кулеба.

«Застать русских врасплох»

Напомним, Киев на протяжении долгого времени просил США передать украинским военным ракеты ATACMS, но Вашингтон отвечал отказом. Однако на фоне провального контрнаступления ВСУ Белый дом изменил свою позицию.

Так, 17 октября газета The Wall Street Journal сообщила о «тайной» переброске Соединёнными Штатами на Украину ракет ATACMS, которые якобы уже использовались в бою. В тот же день такую информацию подтвердил и Владимир Зеленский.

В свою очередь, агентство Associated Press информировало, что поставленные Украине американские дальнобойные ракеты ATACMS оснащены боевой частью с кассетными боеприпасами, «которые при выстреле раскрываются в воздухе, выпуская сотни бомб». Аналогичные данные 17 октября опубликовала и газета The New York Times, уточнив, что ВСУ получили порядка 20 таких снарядов.

На следующий день телеканал CNN со ссылкой на чиновников США сообщил, что Соединённые Штаты, экспортировав на Украину ракеты, хотели таким образом «застать русских врасплох».

Факт передачи ракет Украине подтвердили и в Белом доме. Как отметила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон, поставка ATACMS повысит боевой потенциал Украины без нанесения ущерба боеготовности США.

При этом некоторые журналисты указали на то, что Украина получила действительно устаревшие версии ракет. Так, журналист Bild Юлиан Репке написал в соцсети X (ранее Twitter), что Вашингтон поставил Киеву ATACMS без блоков навигации GPS, так как комплексы РЭБ России успешно справляются с оружием, применяющим эту систему. Репке уточнил, что Соединённые Штаты передали Украине старую версию ATACMS с инерциальным наведением.

С точки зрения профессора Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, США могут иметь на складах много подобных ракет.

«У американцев есть большие запасы этих ракет с истекающим сроком годности. Поэтому США могут массово поставить их Киеву», — отметил аналитик в разговоре с RT.

«Продлевает агонию»

На пресс-конференции в Пекине журналисты попросили президента России Владимира Путина прокомментировать передачу Украине ATACMS. По словам главы государства, этот шаг «наносит вред» и «создаёт дополнительную угрозу».

«Мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война, и, конечно, я сказал, что они представляют угрозу, это само собой разумеется. Но что самое главное — это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать», — заявил российский лидер.

Он также отметил, что решение США лишь продлит агонию Украины.

«Для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет — это просто продлевает агонию. Они начали давно уже анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении — результата нет пока. Потери есть — результата нет, так же как было на Запорожском, на других направлениях. Поэтому и с этой точки зрения это тоже ошибка», — указал Владимир Путин.

Глава государства также констатировал, что США всё больше втягиваются в украинский конфликт.

«Они втягиваются — это очевидная вещь. И пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют. Плюс ещё на фоне ближневосточного конфликта всё это происходит, всё это накаляет атмосферу», — заявил президент.

Прокомментировали поставку оружия Украине и в посольстве РФ в США. По словам главы российской дипмиссии Анатолия Антонова, «поощрение администрацией бесчинств режима Зеленского делают США прямым соучастником его преступлений».

«Киев целенаправленно использует поставки из Вашингтона для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям», — сказал дипломат.

Антонов также подчеркнул, что Соединённые Штаты «продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией».

«Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьёзный характер», — сказал дипломат.

«Принципиально ничего не изменит»

Аналитики, со своей стороны, не исключают, что, несмотря на заявления Вашингтона о поставке ВСУ ракет дальностью 165 км, Киев в действительности мог получить уже и более дальнобойные снаряды.

«Верить заявлениям американских или тем более украинских политиков нельзя. Да, на сегодняшний момент они признают наличие у них лишь ракет с дальностью 165 км, но это не означает, что они не получили чего-то более дальнобойного. Это вполне может быть дезинформационной кампанией», — заявил в беседе с RT кандидат политических наук доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Он также обратил внимание на то, что киевский режим активно использует поставки западного оружия в пропагандистских целях внутри страны.

«Задача украинской власти и СМИ заключается в поддержании боевого духа среди населения. Украина — это страна, где люди привыкли полагаться либо на внешнюю помощь, либо на чудо, но уж точно не на свои силы. И в данном случае пропаганда прекрасно использует эту ментальную особенность украинцев, потому что фронт требует всё больше и больше крови украинских бойцов, а нация должна жить какой-то надеждой. Получается, что в её основе лежит расчёт на поставки всё более современных смертоносных вооружений», — пояснил Фельдман.

В связи с этим политолог напомнил, что ранее Киев устраивал аналогичную шумиху вокруг поставок HIMARS и западных танков, которые в итоге не смогли поменять коренным образом ситуацию на фронте.

«В начале СВО вся Украина жила ожиданием поставок HIMARS, потом ждала немецкие танки Leopard и комплексы Patriot. В итоге они всё это получили, но это не поменяло ситуацию в пользу Киева. Сейчас Украина ждёт дальнейших поставок ATACMS, истребителей F-16 и немецких ракет Taurus», — говорит Фельдман.

Впрочем, эксперты полагают, что ATACMS вряд ли оправдают связанные с ними ожидания украинской стороны.

«Их поставка, конечно, усложнит российским войскам ведение наступательных и оборонительных действий, но принципиально ничего не изменит», — уверен Дмитрий Евстафьев.

Аналогичного мнения придерживается и Павел Фельдман, называя поставки данных ракет «осознанным шагом в сторону эскалации».

«ATACMS — серьёзное оружие. Тем не менее на данный момент сложно представить себе какие-либо вооружения, которые способны коренным образом изменить ход конфликта в пользу Украины. Что касается ATACMS, то Россия располагает достаточными средствами, чтобы нивелировать эффект от их применения», — заключил аналитик.