Журналист Репке: переданные ВСУ ATACMS не имеют GPS из-за российских систем РЭБ

Журналист Юлиан Репке заявил, что Вашингтон поставил Киеву дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, так как комплексы РЭБ России успешно справляются с оружием на основе этой системы.

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Об этом он написал в социальной сети X. Репке отметил, что Соединённые Штаты передали Украине изначальную старую версию дальнобойной ракеты ATACMS с классическим инерциальным наведением. По его словам, причина в том, что средства РЭБ России успешно глушат большинство вооружений с GPS-наведением. Ранее представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон подтвердила, что США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.