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Журналист Репке: переданные ВСУ ATACMS не имеют GPS из-за российских систем РЭБ

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Журналист Юлиан Репке заявил, что Вашингтон поставил Киеву дальнобойные ракеты ATACMS без GPS, так как комплексы РЭБ России успешно справляются с оружием на основе этой системы.
Журналист Репке: переданные ВСУ ATACMS не имеют GPS из-за российских систем РЭБ
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в социальной сети X.

Репке отметил, что Соединённые Штаты передали Украине изначальную старую версию дальнобойной ракеты ATACMS с классическим инерциальным наведением.

По его словам, причина в том, что средства РЭБ России успешно глушат большинство вооружений с GPS-наведением.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон подтвердила, что США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.

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