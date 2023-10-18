Журналист Репке: переданные ВСУ ATACMS не имеют GPS из-за российских систем РЭБ
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Об этом он написал в социальной сети X.
Репке отметил, что Соединённые Штаты передали Украине изначальную старую версию дальнобойной ракеты ATACMS с классическим инерциальным наведением.
По его словам, причина в том, что средства РЭБ России успешно глушат большинство вооружений с GPS-наведением.
Ранее представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон подтвердила, что США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS.