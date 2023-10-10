Направление удара: как признание Киева в попытках атаки на ЗАЭС может повлиять на позицию Запада

Признание Главного управления разведки Минобороны Украины в совершении атак на Запорожскую АЭС должно стать «холодным душем» для ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что в прошлом году Киев предпринял три безуспешные попытки штурмовать ЗАЭС. Российская сторона неоднократно информировала мировое сообщество об атаках Киевом атомной станции, однако Запад и международные организации предпочитали не замечать опасных действий Украины. По словам аналитиков, попытки Киева атаковать ЗАЭС несут прямую угрозу ядерной безопасности, однако заявление Буданова вряд ли изменит ситуацию.

Признание Киева в совершении атак на Запорожскую АЭС должно стать «холодным душем» для ООН, представители которой все эти месяцы заявляли, что «не могут определить направление удара по станции», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат добавила, что заявление Кирилла Буданова также «должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО, которому натовские режимы внушали, будто Россия создаёт угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия».

РФ неоднократно заявляла, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве «грязного ядерного оружия» и шантажирует им европейцев, напомнила Захарова. По её словам, Москва «на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ».

«Всё, о чём мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение», — заключила представитель МИД РФ.

«Десант противника уничтожен»

Напомним, ранее Буданов в интервью украинскому изданию NV признал, что ГУР в 2022 году предприняло три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС.

По словам Буданова, в августе 2022 года боевики ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм для попытки захвата ЗАЭС, однако были отброшены силами РФ.

Кирилл Буданов

© пресс-служба президента Украины

После этого было ещё несколько попыток захвата ЗАЭС. В них участвовали несколько сотен человек, в том числе новозеландцы и другие иностранные наёмники, сообщает NV.

Стоит отметить, что о попытках Киева атаковать ЗАЭС Россия информировала мировое сообщество в том же 2022 году. В частности, 1 сентября 2022 года Минобороны РФ сообщило, что на побережье Каховского водохранилища, в 3 км северо-восточнее станции, киевский режим высадил не менее 60 человек десанта. Одновременно с этим ещё одна группа ВСУ намеревалась десантироваться в районе населённого пункта Водяное неподалёку от ЗАЭС. Обе попытки были отражены российскими войсками.

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В Минобороны тогда отметили, что целью ВСУ было устроить на ЗАЭС провокацию, чтобы сорвать приезд рабочей группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на электростанцию.

14 сентября Минобороны РФ сообщило о ликвидации очередного десанта противника. Ведомство, в частности, опубликовало видео уничтожения российским вертолётом Ка-52 баржи с военнослужащими ВСУ.

Наконец, во второй половине октября Киев предпринял третью попытку штурма ЗАЭС силами до двух рот с помощью высадки боевиков на левый берег Каховского водохранилища.

«Для десанта были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжёлого и 25 лёгкого типов. В результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр Запорожской атомной станции, десант противника уничтожен», — сообщил тогда официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Поддерживают и выгораживают»

Помимо попыток захватить ЗАЭС, ВСУ с 18 июля 2022 года ведут обстрелы станции из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Вопрос обсуждался на заседаниях Совбеза ООН. При этом, как отметила Мария Захарова, западные страны предпочитают игнорировать действия ВСУ, причём обвиняют Россию в создании угроз безопасности ЗАЭС.

Мария Захарова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России

«Западные страны вновь опускаются до откровенной лжи, утверждая, что угрозы для ЗАЭС создаёт Россия. Очевидно, что это противоречит фактам, которые приводились нами неоднократно в том числе в стенах Совета Безопасности. Неоспоримо, что удары по станции и Энергодару наносятся украинскими вооружёнными формированиями, действующими по приказам из Киева», — заявила в августе 2022 года Мария Захарова.

Стоит отметить, что все данные об ударах Киева по ЗАЭС РФ передавала МАГАТЭ, которое в сентябре 2022 года разместило на станции своих наблюдателей. Однако агентство в своих докладах не указывало, кто ведёт обстрелы станции. Как отметил в сентябре 2022 года официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, МАГАТЭ якобы не уполномочено устанавливать ответственных за атаки на станцию.

Однако это не помешало Совету управляющих МАГАТЭ в сентябре 2022 года принять резолюцию с требованием к России «немедленно прекратить действия против и на Запорожской атомной электростанции». Резолюция была предложена Канадой и Польшей от имени Украины, которая не входит в состав правления МАГАТЭ.

В постоянном представительстве России при международных организациях в Вене резолюцию совета МАГАТЭ назвали антироссийской. Дипломаты отметили, в частности, что в документе ничего не говорилось о систематических обстрелах АЭС, которые «являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности».

«Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают», — пояснили в дипмиссии.

«Холодный душ» не поможет

По словам аналитиков, попытки Украины атаковать ЗАЭС несут прямую угрозу ядерной безопасности.

«В ходе боевых действий могут быть повреждены системы охлаждения реактора, без которых АЭС не может существовать. Если системы охлаждения будут нарушены, то может произойти тепловой взрыв. Это приведёт к негативным последствиям, в том числе для прилегающих стран», — заявил в разговоре с RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Политолог Андрей Суздальцев полагает, что ВСУ, несмотря на прошлые провалы, не оставят попыток захватить ЗАЭС.

«ВСУ не прекратят предпринимать такие попытки, тем более сейчас, когда продолжается их контрнаступление», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Представители МАГАТЭ на ЗАЭС

РИА Новости

Владимир Жарихин считает, что у «Украины пока что нет ресурсов, чтобы захватить Запорожскую АЭС». Он также констатировал, что международные организации из-за давления Запада предпочитают не замечать действий Киева в отношении ЗАЭС.

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«Эти международные организации сейчас не совсем международные. Кризис в ООН перекинулся и на созданные при её поддержке организации — ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — RT) и МАГАТЭ. Сегодня эти структуры нередко играют на стороне Запада, что мешает МАГАТЭ объективно реагировать на происходящее на ЗАЭС», — указал Владимир Жарихин.

По мнению Андрея Суздальцева, Запад и Украина с помощью ситуации на ЗАЭС пытались шантажировать РФ.

«В международных организациях, в МАГАТЭ в том числе, прекрасно знают, кто обстреливает ЗАЭС. Но там сильно влияние Запада, поэтому они всё равно будут винить во всём РФ. Это в том числе можно расценивать и как шантаж. Запад и Украина шантажировали Россию нападением на станцию, грозя ядерной катастрофой, чтобы заставить нас передать ЗАЭС Киеву», — считает политолог.

В этой ситуации холодный душ, о котором сказала Мария Захарова, вряд ли приведёт в чувство МАГАТЭ и другие организации, считает Владимир Жарихин.

«Заявление Буданова, скорее всего, будет проигнорировано ООН по той же причине, по которой они и ранее не обращали внимания на подобные выходки Киева», — заключил аналитик.