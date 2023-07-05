Ядерный шантаж: МАГАТЭ заявило об отсутствии признаков минирования Запорожской АЭС

Инспекторы МАГАТЭ не обнаружили следов минирования Запорожской АЭС, сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси. Он добавил, что агентство запросило доступ для дополнительного обследования АЭС. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ якобы заминировала станцию, чтобы имитировать удар по ней. В России полагают, что Киев готовит теракт на ЗАЭС. В частности, советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что ВСУ могут в ближайшее время ударить по станции высокоточным оружием. Аналитики полагают, что на фоне неудач на поле боя Киев может попытаться устроить провокацию на ЗАЭС, чтобы добиться дополнительной помощи от Запада.

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе последних проверок не выявили признаков минирования на Запорожской АЭС, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Японии в среду, 5 июля.

«МАГАТЭ присутствует там (на ЗАЭС. — RT) для того, чтобы наблюдать за ситуацией... Во время последних инспекций мы не видели никаких действий по минированию, но сохраняем чрезвычайную бдительность. Как вам известно, сейчас идёт контрнаступление, ведутся активные боевые действия», — отметил Гросси.

В тот же день на сайте МАГАТЭ появилось сообщение со ссылкой на Гросси о том, что агентство запросило дополнительный доступ к помещениям АЭС для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте.

Рафаэль Гросси и делегация МАГАТЭ на территории ЗАЭС, сентябрь 2022 года

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ якобы разместила предметы, «похожие на взрывчатку», на крыше энергоблоков Запорожской АЭС для имитации удара по станции. Он также не исключил, что у Москвы может быть «другой сценарий». При этом Зеленский не привёл доказательств своих утверждений, сославшись на данные разведки.

На этом фоне Министерство здравоохранения Украины опубликовало памятку о действиях при взрыве на Запорожской АЭС. В ней, в частности, отмечается, что в случае инцидента на станции жители потенциальной зоны радиационной аварии должны быть готовы к возможной эвакуации.

При этом Киев демонстрирует недовольство реакцией МАГАТЭ на заявления Украины. В частности, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал Рафаэля Гросси «субъектом», а его работу — «клоунадой».

По мнению аналитиков, говоря о минировании ЗАЭС, Киев распространяет заведомо провокационную и ложную информацию.

«Безусловно, это ложь, причём ложь беспардонная. Можно было бы говорить о подрыве авторитета нынешнего украинского руководства и Зеленского, но там уже подрывать нечего», — заявил в разговоре с RT cтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ядерный экстремизм

Между тем в России отмечают, что именно киевский режим готовит провокацию на ЗАЭС. Так, 4 июля советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что ВСУ планируют совершить нападение на станцию в ближайшее время. По его словам, это может быть сброс с самолёта боеприпасов, снаряжённых радиоактивными отходами, или использование высокоточного снаряда «Точка-У» с аналогичной боеголовкой.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа

РИА Новости

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik также заявила, что Украина может совершить теракт на Запорожской АЭС.

По её словам, многомесячные обстрелы Киевом территории ЗАЭС — это чётко спланированная тактика. Она назвала подобные действия «ядерным экстремизмом режима Зеленского». Захарова добавила, что президент Украины использует ЗАЭС, «чтобы держать практически весь мир в заложниках».

Прокомментировал ситуацию и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, возможная диверсия Киева на станции может иметь катастрофические последствия.

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«Обстановка достаточно напряжённая. Действительно велика угроза диверсии со стороны киевского режима. Диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что украинские власти, подорвав Каховскую ГЭС, продемонстрировали, что не гнушаются ничем. Песков также сообщил, что Россия принимает все меры для противодействия угрозам Запорожской АЭС.

Стоит отметить, что угроза для ЗАЭС исходит не только от возможных ударов ВСУ по станции высокоточным оружием большой дальности. Как сообщил 4 июля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, ВСУ в ходе контрнаступления пытаются выйти на дорогу, ведущую в том числе на ЗАЭС.

«Украинские боевики атакуют с северо-востока Васильевского направления, пытаясь вклиниться в нашу линию обороны. Их цель — пройти к Васильевке, откуда открывается дорога не только на Токмак и Мелитополь, но и на Запорожскую АЭС», — сказал Рогов РИА Новости.

Помимо этого, 4 июля стало известно, что Украина отключила Днепровскую линию электропередачи, через которую проходило снабжение электричеством Запорожской АЭС. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил Ренат Карчаа. Аналогичная информация размещена на сайте МАГАТЭ, при этом агентство не уточняет, что именно стало причиной отключения.

Из-за действий Киева станцию пришлось подключать к резервному питанию.

«Пустить в расход всю Украину»

По оценке Карчаа, напряжённость в ситуации с ЗАЭС будет сохраняться до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Он также заявил, что ряд европейских лидеров в ходе «интенсивных консультаций» с Зеленским в последние дни попытались убедить его, чтобы на ЗАЭС не произошло «ничего непоправимого». Советник гендиректора «Росэнергоатома» выразил уверенность, что Россия не допустит, чтобы Киев устроил на Запорожской АЭС провокацию.

ЗАЭС

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Эксперт РИСИ Олег Неменский полагает, что Западу будет сложно убедить киевский режим не совершать диверсию на ЗАЭС.

«Я думаю, что на Западе сейчас стараются предотвратить эту провокацию, но нет никакой уверенности, что они смогут это сделать. Судя по тому, как ведут себя киевские власти, их намерения в этом вопросе довольно определённые, и они даже не считают нужным их скрывать», — заявил аналитик в разговоре с RT.

В свою очередь, Владимир Оленченко считает, что Западу достаточно остановить поставки оружия ВСУ или прекратить финансирование, чтобы надавить на Киев. «Всем понятно, что если бы не западные финансы, вооружение и другая помощь, то киевский режим не продержался бы и дня», — отметил эксперт.

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По мнению аналитиков, Украина может устроить диверсию на ЗАЭС в преддверии саммита НАТО, чтобы тем самым добиться расширения помощи Запада.

«Провокация на Запорожской АЭС нужна Киеву, чтобы обвинить в ней Россию и показать Западу, что Украине надо больше помогать. Киев оказался сейчас в очень тяжёлом положении: у ВСУ провалилась вся наступательная операция. Фактически Киев показал, что помогать ему бесперспективно», — заявил Олег Неменский.

Сходной точки зрения придерживается Владимир Оленченко.

«Украинское руководство очень распропагандировало своё контрнаступление, дав много обещаний на этот счёт. Кураторы Украины тоже попали под влияние этой пропаганды. Однако реальность на пропаганду не похожа. Сейчас, судя по всему, Киев может попытаться втянуть НАТО в эту ситуацию. Инцидент на запорожской станции может дать Украине повод попросить альянс вмешаться», — пояснил аналитик.

Как отмечает бывший начальник инспекции по надзору за радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов, масштаб последствий от удара Киева по ЗАЭС будет зависеть от того, какая её часть окажется повреждённой.

«Если диверсия будет устроена на шести энергоблоках АЭС, то радиационное загрязнение может дойти до Берлина. Если же удар будет нанесён по хранилищу отработанного ядерного топлива, то важно, сколько именно контейнеров будет повреждено. Если один или два, то радиус поражения составит от 50 до 100 км», — сказал специалист в комментарии RT.

Киевский режим уже ранее доказал, что готов пойти на подобный ущерб ради достижения своих целей, считает Владимир Оленченко.

«К сожалению, нынешнее украинское руководство действует по принципу «чем хуже — тем лучше». Не будем забывать про подрыв Киевом Каховской ГЭС, а также про взорванный ВСУ аммиакопровод. Кто-то задумывался тогда в Киеве о последствиях? Киевский режим готов пустить в расход всю Украину, лишь бы удержаться у власти», — заключил аналитик.