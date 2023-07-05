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Гросси: МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС

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МАГАТЭ в ходе последних проверок не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС.
Гросси: МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС
  • AFP
  • © IAEA

Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию (на ЗАЭС. — RT), однако мы продолжаем сохранять бдительность», — цитирует его ТАСС.

Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской атомной электростанции, что может иметь катастрофичные последствия.

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