Гросси: МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС

МАГАТЭ в ходе последних проверок не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

«В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию (на ЗАЭС. — RT), однако мы продолжаем сохранять бдительность», — цитирует его ТАСС.

Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской атомной электростанции, что может иметь катастрофичные последствия.