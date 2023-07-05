Гросси: МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС
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Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
«В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию (на ЗАЭС. — RT), однако мы продолжаем сохранять бдительность», — цитирует его ТАСС.
Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской атомной электростанции, что может иметь катастрофичные последствия.