Минобороны: украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
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«5 июня около 21:00 московского времени в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлён подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса», — заявили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что в настоящее время через повреждённые участки трубопровода «идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории».
Отмечается, что пострадавших среди российских военнослужащих нет.