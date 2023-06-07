Минобороны: украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса

Минобороны России сообщило, что украинская ДРГ 5 июня совершила подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса.

«5 июня около 21:00 московского времени в районе населённого пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлён подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в настоящее время через повреждённые участки трубопровода «идёт стравливание остатков аммиака с украинской территории».

Отмечается, что пострадавших среди российских военнослужащих нет.