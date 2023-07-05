Эксперты МАГАТЭ запросили доступ для подтверждения отсутствия мин на Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Об этом говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

По его словам, экспертам нужен доступ на крыши реакторных блоков 3 и 4, а также в турбинные залы и в некоторые части системы охлаждения АЭС.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ в ходе последних проверок не выявило признаков минирования Запорожской АЭС.

Накануне советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской атомной электростанции, что может иметь катастрофичные последствия.