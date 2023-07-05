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Эксперты МАГАТЭ запросили доступ для подтверждения отсутствия мин на Запорожской АЭС

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Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на Запорожской атомной электростанции (АЭС).
Эксперты МАГАТЭ запросили доступ для подтверждения отсутствия мин на Запорожской АЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом говорится в заявлении гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

По его словам, экспертам нужен доступ на крыши реакторных блоков 3 и 4, а также в турбинные залы и в некоторые части системы охлаждения АЭС.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ в ходе последних проверок не выявило признаков минирования Запорожской АЭС.

Накануне советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявлял, что Украина в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об угрозе диверсии со стороны киевского режима на Запорожской атомной электростанции, что может иметь катастрофичные последствия.

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