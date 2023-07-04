Карчаа заявил об отключении Украиной питающей ЗАЭС Днепровской ЛЭП

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что киевский режим минувшей ночью отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС.

«Сегодня в 01:07 мск... они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», — цитирует его ТАСС.

Ранее Карчаа заявил, что украинские боевики могут нанести удары по хранилищам радиоактивных материалов на Запорожской АЭС.