Карчаа заявил об отключении Украиной питающей ЗАЭС Днепровской ЛЭП

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Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что киевский режим минувшей ночью отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжающую электричеством Запорожскую АЭС.
Карчаа заявил об отключении Украиной питающей ЗАЭС Днепровской ЛЭП
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Сегодня в 01:07 мск... они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», — цитирует его ТАСС.

Ранее Карчаа заявил, что украинские боевики могут нанести удары по хранилищам радиоактивных материалов на Запорожской АЭС.

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