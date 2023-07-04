Карчаа: боевики ВСУ могут нанести удары по хранилищам радиоактивных материалов на ЗАЭС

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что украинские боевики могут нанести удары по хранилищам радиоактивных материалов на Запорожской АЭС.

«Ядерные блоки, я позволю себе такую уверенность, они в состоянии стопроцентной безопасности... Туда они (украинские террористы. — RT) определённо залезть не смогут. Они могут нарушить систему охлаждения ударами ракет... Да, это опасно, но думаю, что мы сумеем ситуацию вытащить, хотя это будет сложно», — цитирует его РИА Новости.

Однако он допустил, что украинские боевики могут нанести удары по хранилищам радиоактивных материалов, чтобы повысить радиационный фон и добиться заражения вокруг станции, а после на этой волне попробовать провести захват станции и даже начать требовать признать Россию «ядерным террористом».

Ситуацию обостряет то, что местоположение соответствующих складов киевскому террористическому режиму известно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС.

Также в «Росэнергоатоме» сообщили, что за месяц пресечено более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС.