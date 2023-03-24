«Минимизировать риски ядерной аварии»: как развивается ситуация вокруг Запорожской АЭС

В «Росэнергоатоме» приветствуют отказ МАГАТЭ от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, заявил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа. Ранее в МАГАТЭ сообщили, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС больше не рассматривается. По словам Карчаа, Россия с самого начала выступала против полной демилитаризации ЗАЭС, так как это повысило бы риск атаки украинских сил на станцию. Вместо этого Москва поддерживает создание защитной зоны, которая позволила бы прекратить обстрелы атомного объекта со стороны ВСУ. По словам аналитиков, киевский режим настаивает на демилитаризации ЗАЭС, так как в дальнейшем планирует захватить её территорию. Эксперты обращают внимание, что именно из-за позиции Украины переговоры о нормализации ситуации вокруг станции к настоящему моменту не принесли результатов.

В «Росэнергоатоме» положительно оценивают отказ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) от идеи установить демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа.

«Я не знаю, глаза открылись, наконец, чувство реальности пришло в головы руководителей этого международного института... Мы ушли в переговорном процессе от нереальных, нерабочих условий, которые просто препятствуют достижению механизма создания зоны безопасности. Это главное», — заявил он телеканалу «Россия 24».

Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об отказе от концепции демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. С таким заявлением он выступил на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям.

«Мы не говорим о демилитаризованной зоне. Мы отлично понимаем, что это создаст дополнительные сложности. В особенности на территориях, где ведутся активные боевые действия, будет крайне сложно нечто подобное создать, контролировать и реализовать на практике, (ведь. — RT) всего в одной миле от демилитаризованной зоны будет располагаться крайне милитаризованная зона. Так что мы не рассматриваем этот вариант... Мы хотели бы перейти к концепции взятия на себя обязательств, причём обязательств, выполнение которых можно проверить. У нас там есть свои люди, которые будут следить за исполнением (обязательств. — RT) не нападать на АЭС, а также не использовать АЭС для планирования нападения», — заявил Гросси.

Ренат Карчаа, в свою очередь, напомнил, что Киев сразу же стал увязывать создание зоны безопасности с демилитаризацией. Россия же выступала против таких условий, так как любое ослабление российской группировки на этих территориях позволило бы Киеву предпринять атаку на Энергодар и ЗАЭС.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа

РИА Новости

«Мы сразу сказали, что демилитаризация для нас — нечто непонятное, провокационное и несущее в себе риски и угрозы ослабления наших позиций», — указал он.

По его словам, Москва выступала за прекращение любых обстрелов станции и города Энергодара со стороны ВСУ. При этом Россия настаивала не просто на отказе Украины от обстрелов, но и на гарантиях реализации этого решения, так как Киев давно продемонстрировал отсутствие какой-либо готовности исполнять взятые на себя обязательства, отметил Карчаа.

Защитная зона

Напомним, Запорожская АЭС перешла под контроль России на начальном этапе СВО. Позже, когда в результате референдума Запорожская область вошла в состав РФ, станция также официально оказалась под российской юрисдикцией. В настоящее время она находится под управлением учреждённой «Росэнергоатомом» «Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС».

Однако украинская сторона на протяжении 2022 года не прекращала попыток захватить ЗАЭС и регулярно обстреливала территорию станции и Энергодара.

В ситуацию решило вмешаться МАГАТЭ, которое планировало выступить в роли посредника между Москвой и Киевом для нормализации обстановки вокруг АЭС.

В сентябре Рафаэль Гросси приезжал с делегацией МАГАТЭ на ЗАЭС, после чего несколько сотрудников агентства остались на станции в качестве наблюдателей.

Рафаэль Гросси

AP

© Heinz-Peter Bader

В докладе по итогам визита МАГАТЭ предлагало установить вокруг станции зону безопасности. Впоследствии, в ноябре, Совет управляющих агентства призвал Россию вывести военных с ЗАЭС.

Однако для РФ такой план оказался неприемлемым. Как пояснил в октябре 2022 года замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов, демилитаризация территории ЗАЭС привела бы к снижению степени её защищённости и «повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления Вооружённых сил Украины».

Другим вариантом урегулирования ситуации вокруг атомной станции, который также обсуждался сторонами с участием МАГАТЭ, является создание защитной зоны.

Как пояснил ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, ключевыми параметрами такого соглашения должны стать абсолютная недопустимость нападений на ЗАЭС любыми способами, запрет на ведение боевых действий с территории станции, гарантия неразмещения там тяжёлых вооружений и боеприпасов к ним, а также обеспечение мер ядерной и физической безопасности для предотвращения ядерного инцидента.

Ульянов также добавил, что РФ поддерживает концепцию защитной зоны. Вместе с тем он подчеркнул, что для реализации этой идеи требуется поддержка не только российской, но и украинской стороны.

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«От Киева, собственно, требуется только одно: подтвердить, что украинские вооружённые силы не будут осуществлять обстрелы мирного ядерного объекта. Но от такого подтверждения украинская сторона всячески уклоняется. Это тревожно», — указал дипломат.

Как рассказал 9 марта глава МИД РФ Сергей Лавров, стороны были близки к подписанию соглашения о защитной зоне, однако Киев заблокировал эту инициативу.

«Мы активно сотрудничали с генеральным директором (МАГАТЭ. —RT). Договорённость была близка, но Киев её заблокировал, который как раз и выдвигает предварительные условия насчёт военнопленных и демилитаризации так называемой», — заявил Лавров.

При этом Украина продолжает провокационную деятельность вокруг ЗАЭС. Так, в начале марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ ведут огонь по инфраструктуре и ЛЭП возле ЗАЭС. А 22 марта наблюдатели Международного агентства по атомной энергии получили информацию о возможном отключении Киевом Запорожской атомной электростанции от последней резервной линии электропередачи в 750 кВ якобы для проведения её технического обслуживания и ремонта.

Ренат Карчаа подчеркнул, что отключение ЗАЭС от последней ЛЭП станет ударом по безопасности станции. Он добавил, что в таком случае АЭС придётся перевести на питание от дизель-генераторов.

Как пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, для нормального функционирования АЭС должна иметь внешнее электроснабжение.

«Станция хоть и вырабатывает электричество, но она должна иметь и внешнее энергоснабжение, потому что на этом электричестве работает система охлаждения. Если этой системы охлаждения нет, то реактор будет неконтролируемо нагреваться, топливо расплавится, что может привести к такой же аварии, как на Фукусиме», — заявил аналитик в разговоре с RT.

Юшков уточнил, что в данный момент «основная внешняя система энергоснабжения ЗАЭС идёт со стороны территории, подконтрольной Киеву».

«Избежать катастрофы»

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, идея демилитаризации ЗАЭС несостоятельна, так как территория станции находится под постоянной угрозой нападения ВСУ.

Здание насосной станции, повреждённое в результате обстрела на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Запорожская АЭС — объект критической инфраструктуры, очень опасный объект с точки зрения защиты окружающей среды. Его нельзя оставлять без охраны. Даже если Украина завтра на него не нападёт, то нападёт послезавтра», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Он обратил внимание на то, что Россия оставила на АЭС только те вооружённые силы, которые необходимы для её охраны.

«РФ не размещала на станции тяжёлое вооружение, ударные соединения, там находится ровно столько сил, сколько нужно для охраны. Убрать их оттуда Россия не может себе позволить, потому что это со всех точек зрения опасно», — отмечает Брутер.

Он также добавил, что Украина фактически отказывается обсуждать «любые соглашения вокруг Запорожской АЭС, кроме демилитаризации».

В свою очередь, Игорь Юшков полагает, что Киев под «демилитаризацией» подразумевает, что «Россия просто должна уйти со станции: убрать оттуда военизированную охрану и всех своих представителей».

«Украина рассматривает любые договорённости вокруг Запорожской атомной станции исключительно с точки зрения того, чтобы улучшить свою позицию и захватить ЗАЭС с минимальными для себя потерями. Поэтому они принимают во внимание только те варианты, которые предполагают уход оттуда российских военных. Киев таким образом просто хочет выдавить РФ с этой территории. Конечно, Россия на такой сценарий не согласится», — рассуждает аналитик.

Из-за такой позиции украинской стороны переговоры с участием МАГАТЭ к настоящему моменту не принесли результатов, констатировал Юшков.

«Переговоры оказались безрезультатными, потому что Россия и МАГАТЭ пытались найти варианты, которые обезопасили бы ЗАЭС и её сотрудников и помогли бы избежать техногенной катастрофы. А Киев стремился создать наиболее благоприятные условия для своего наступления в этом направлении», — говорит специалист.

По мнению Владимира Брутера, в данных условиях полноценная нормализация ситуации на ЗАЭС невозможна и стороны могут договориться лишь о минимизации рисков для станции. При этом Игорь Юшков полагает, что в сложившихся обстоятельствах одним из вариантов решения проблемы может стать прекращение эксплуатации ЗАЭС.

«Чтобы минимизировать риски ядерной аварии, необходимо остановить работу станции, уводить все энергоблоки в «холодный останов» (блоки АЭС останавливают и перестают поддерживать их готовность к пуску. — RT), а также вывезти оттуда отработанное и необработанное ядерное топливо. Важно поставить во главу угла именно ядерную безопасность», — заключил Юшков.