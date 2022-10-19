«Бой шёл несколько часов»: в Энергодаре силы РФ пресекли попытку десанта ВСУ захватить Запорожскую АЭС

Десант ВСУ из не менее чем 30 катеров с боевиками сил специальных операций пытался высадиться в городе Энергодаре для захвата Запорожской АЭС, сообщили в главном совете администрации Запорожской области. Атака противника была отбита, боестолкновение продолжалось около трёх часов. Наряду с этим украинские войска обстреляли Энергодар из РСЗО HIMARS. Город остался без света из-за попадания ракеты в подстанцию «Луч».

В ночь на 19 октября украинские войска предприняли попытку захвата Запорожской АЭС. В ходе атаки противник задействовал не менее 30 катеров. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Минувшей ночью из южного района города Запорожья и с других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое гружёное судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС. Бой шёл несколько часов, не менее трёх — трёх с половиной часов. Попытка высадки десанта была отбита», — цитирует его РИА Новости.

Вдобавок украинские военные нанесли ракетный удар по администрации Энергодара и объектам городской инфраструктуры из реактивной системы залпового огня HIMARS, поставленной США.

«Киевские неонацисты совершили террористический акт, направленный против мирных жителей города Энергодара. Террористы нанесли удар по администрации города из РСЗО HIMARS. Кроме того, аналогичными ракетами был нанесён удар по объектам гражданской инфраструктуры. Повреждён мост при въезде в город, а также подстанция «Луч», — сообщила пресс-служба администрации города.

Также по теме Восстановить в срок: в Энергодаре идут работы по перезапуску Запорожской ТЭС Артиллерийские обстрелы ВСУ не обошли стороной главные энергетические объекты Запорожской области. В результате одна из крупнейших в...

По словам главы администрации Энергодара Александра Волги, город полностью обесточен после ракетного удара ВСУ по подстанции «Луч».

Запорожская АЭС

Наряду с этим генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Telefe заявил, что Владимир Путин поразил его осведомлённостью о работе Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре.

«Меня поразило его детальное знание АЭС, её технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил уверенность российского лидера в том, что он делает, и глубокую убеждённость правильности собственной позиции. Глава МАГАТЭ также выразил желание вскоре вновь встретиться с Владимиром Путиным.

«Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее», — сказал Гросси, отвечая на вопрос о визите в Россию для встречи с президентом.

11 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина и Рафаэля Гросси. Одной из основных тем диалога стала ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая находится под обстрелами со стороны ВСУ. Как отметил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов, для России полностью исключена возможность демилитаризации Запорожской АЭС и периметра вокруг неё, поскольку это станет причиной снижения уровня защищённости крупнейшего ядерного объекта Европы.

Херсонская область

Несколько десятков тысяч бойцов ВСУ находятся на подступах к Херсонской области, сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE».

«Несколько десятков тысяч сейчас находятся на подступах к Херсонской области, так же как и очень большое количество военной техники. У нас есть информация, что техника стягивается», — сказал он.

Также на russian.rt.com «Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск»: Суровикин назвал напряжённой обстановку в зоне СВО

Стремоусов в разговоре с РИА Новости добавил, что киевский режим стянул к линии фронта в Херсонской области большое количество наёмников. При этом, по его словам, никто не собирается сдавать Херсон, город превращается в крепость.

В ходе стрима RT он рассказал, что по состоянию на утро 19 октября ситуация контролируемая.

«Вся линия обороны эшелонированная полностью под контролем. Мы не видим масштабного наступления, противник малыми группами пытается прощупывать брешь в обороне, но пока ситуация стабильная», — сказал он.

О непростой ситуации на Херсонском направлении, где ВСУ целенаправленно наносят удары по объектам инфраструктуры и жилым домам, вечером 18 октября заявил командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещённых методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массированного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей», — сказал Суровикин.

По его словам, такие действия Украины могут привести к уничтожению инфраструктуры и большим жертвам среди гражданских. «В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения», — добавил генерал.