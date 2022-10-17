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В российском МИД заявили, что Россия не примет демилитаризацию Запорожской АЭС

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Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что Россия полностью исключает демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг неё, поскольку это станет причиной снижения уровня защищённости объекта.
В российском МИД заявили, что Россия не примет демилитаризацию Запорожской АЭС
  • globallookpress.com

Об этом он сказал на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Воронцова, демилитаризация ЗАЭС также приведёт к повышению угрозы террористических актов и возможностям для контрнаступления украинских военных.

«Объект крайне важен, и он не может оставаться без охраны ни на минуту. Поэтому российские подразделения Росгвардии будут продолжать защищать Запорожскую АЭС», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что украинские боевики регулярно проводят разведку боем с использованием скоростных моторных лодок на прибрежной линии Запорожской АЭС.

В связи с этим военнослужащие России ведут за ней круглосуточное наблюдение.

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