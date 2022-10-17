РИА Новости: украинские боевики регулярно проводят разведку боем на прибрежной линии ЗАЭС
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений Росгвардии.
«Они (украинские боевики. — RT) постоянно проводят разведку боем на моторных лодках, почти каждые два дня. Мы видим это всё, наблюдаем, подпускаем их ближе, чтобы понять замысел», — сказано в сообщении.
Отмечается, что жители городов передают военнослужащим России информацию о происходящем на прибрежной линии.
В материале также сказано, что недавно боевики ВСУ попытались прорваться на левый берег Днепра с помощью десяти скоростных моторных лодок.
Ранее в Росгвардии сообщили, что российские военные усилили оборону левого берега Днепра.