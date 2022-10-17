Российские военные усилили оборону левого берега Днепра

Российские военные по всей линии соприкосновения усилили оборону на участке фронта по левому берегу Днепра, заявил командир одного из подразделений Росгвардии.

«По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, по словам собеседника агентства, обеспечена поддержка артиллерии, а также развёрнуты системы РЭБ и ПВО.

Он отметил, что украинская армия регулярно открывает огонь из американских РСЗО, несмотря на то, что под обстрелом оказываются мирные населённые пункты и дачные посёлки у берега.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия с начала октября дважды проводила учения по форсированию Днепра.

До этого он заявил об изменениях в тактике «захвата» Запорожской АЭС — по словам Рогова, теперь ВСУ пытаются форсировать Днепр с запада.