Российские военные усилили оборону левого берега Днепра
«По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди», — сказал он РИА Новости.
Кроме того, по словам собеседника агентства, обеспечена поддержка артиллерии, а также развёрнуты системы РЭБ и ПВО.
Он отметил, что украинская армия регулярно открывает огонь из американских РСЗО, несмотря на то, что под обстрелом оказываются мирные населённые пункты и дачные посёлки у берега.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия с начала октября дважды проводила учения по форсированию Днепра.
До этого он заявил об изменениях в тактике «захвата» Запорожской АЭС — по словам Рогова, теперь ВСУ пытаются форсировать Днепр с запада.