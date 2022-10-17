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Российские военные усилили оборону левого берега Днепра

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Российские военные по всей линии соприкосновения усилили оборону на участке фронта по левому берегу Днепра, заявил командир одного из подразделений Росгвардии.

«По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди», — сказал он РИА Новости.

Кроме того, по словам собеседника агентства, обеспечена поддержка артиллерии, а также развёрнуты системы РЭБ и ПВО.

Он отметил, что украинская армия регулярно открывает огонь из американских РСЗО, несмотря на то, что под обстрелом оказываются мирные населённые пункты и дачные посёлки у берега.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинская армия с начала октября дважды проводила учения по форсированию Днепра.

До этого он заявил об изменениях в тактике «захвата» Запорожской АЭС — по словам Рогова, теперь ВСУ пытаются форсировать Днепр с запада.

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