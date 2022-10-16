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Рогов сообщил, что ВСУ сменили план «захвата» Запорожской АЭС

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Украинские военные изменили тактику «захвата» Запорожской АЭС, теперь они пытаются форсировать Днепр с запада. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что ВСУ сменили план «захвата» Запорожской АЭС
  • AFP

«Ранее киевские власти неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной части Каховского водохранилища со стороны Никополя, Марганца, Беленького», — приводит РИА Новости его слова.

Рогов добавил, что ВСУ осознали бесперспективность этих усилий и готовятся к форсированию Днепра с запада.

Он подчеркнул, что в районах Золотой Балки, Осокоровки и Покровского зафиксировано большое число быстроходных катеров и боевиков.

Ранее Рогов заявил, что прошедшие обучение в Великобритании боевики из Сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ССО ВСУ) готовятся к штурму Запорожской АЭС.

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