Узнать больше

Рогов: подготовленные британцами украинские боевики готовятся к штурму Запорожской АЭС

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что прошедшие обучение в Великобритании боевики из Сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ССО ВСУ) готовятся к штурму Запорожской АЭС.
Рогов: подготовленные британцами украинские боевики готовятся к штурму Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«Они в сентябре вернулись, они обучались по несколько месяцев в Британии на полигонах непосредственно под руководством британской спецслужбы МИ-6. Свыше 450 человек Сил специальных операций ВСУ. Они заточены на форсирование водной преграды, равнинной реки — это в легенде учений у них постоянно отрабатывалось — с взятием плацдарма и штурмом крупного объекта техногенного происхождения. Всё говорит по косвенным признакам об атомной станции», — цитирует его ТАСС.

По его словам, постоянные обстрелы прибрежной зоны Энергодара, а также населённых пунктов Ивановка, Балки и прочих говорят о том, что это идёт пристрелка тяжёлой артиллерии.

«Соответственно вполне возможно, что в этих местах могут быть высадки десантов», — отметил он.

На вопрос о том, когда именно бойцы украинского спецназа могут попытаться атаковать ЗАЭС, Рогов ответил, что это может произойти 14 октября.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ за сутки потеряли более 100 военных, четыре танка, три бронетранспортёра на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить