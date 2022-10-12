Рогов: подготовленные британцами украинские боевики готовятся к штурму Запорожской АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что прошедшие обучение в Великобритании боевики из Сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ССО ВСУ) готовятся к штурму Запорожской АЭС.

«Они в сентябре вернулись, они обучались по несколько месяцев в Британии на полигонах непосредственно под руководством британской спецслужбы МИ-6. Свыше 450 человек Сил специальных операций ВСУ. Они заточены на форсирование водной преграды, равнинной реки — это в легенде учений у них постоянно отрабатывалось — с взятием плацдарма и штурмом крупного объекта техногенного происхождения. Всё говорит по косвенным признакам об атомной станции», — цитирует его ТАСС.

По его словам, постоянные обстрелы прибрежной зоны Энергодара, а также населённых пунктов Ивановка, Балки и прочих говорят о том, что это идёт пристрелка тяжёлой артиллерии.

«Соответственно вполне возможно, что в этих местах могут быть высадки десантов», — отметил он.

На вопрос о том, когда именно бойцы украинского спецназа могут попытаться атаковать ЗАЭС, Рогов ответил, что это может произойти 14 октября.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ за сутки потеряли более 100 военных, четыре танка, три бронетранспортёра на Купянском направлении.