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Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 100 военных на купянском направлении

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В Минобороны России заявили, что ВСУ за сутки потеряли более 100 военных, четыре танка три бронетранспортёра на купянском направлении.
Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 100 военных на купянском направлении
  • РИА Новости

«На Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населённого пункта Кисловка, которая была атакована силами трёх украинских ротных тактических групп и иностранных наёмников одновременно с трёх направлений. Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населённого пункта», — заявили в оборонном ведомстве.

Вместе с этим указывается, что активными действиями российских войск и сосредоточенным огнём российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. 

Также ВСУ совершили безуспешные попытки наступления силами до трёх рот в направлениях населённых пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки российскими войсками успешно отражены.

«Общие потери ВСУ и наёмников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортёра «Кирпи», — отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ в районе Николаева.

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