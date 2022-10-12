Российские войска уничтожили хранилище топлива для техники ВСУ в районе Николаева
В Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники в районе Николаева.
- РИА Новости
«В районе города Николаева уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники», — говорится в заявлении.
Ранее в Минобороны России заявили, что российскими военными в ДНР были уничтожены две топливные базы ВСУ и склады боеприпасов.
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