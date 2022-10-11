В Минобороны России заявили о ликвидации склада с боеприпасами для HIMARS в ДНР

В Минобороны России заявили, что российскими военными в ДНР был уничтожен склад с боеприпасами для HIMARS.

«Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединённой группировки войск ВСУ «Приморье» в районе города Николаева. В районе населённого пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS», — говорится в заявлении ведомства.

Также уточняется, что в районе населённого пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолёт Ми-24 украинских боевиков.

5 сентября в Минобороны России сообщили, что российские вооружённые силы за сутки уничтожили два склада ВСУ в Николаевской области, где хранилось более 1500 снарядов и ракет для систем залпового огня, в том числе HIMARS.