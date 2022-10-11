Узнать больше

В Минобороны России заявили о ликвидации склада с боеприпасами для HIMARS в ДНР

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что российскими военными в ДНР был уничтожен склад с боеприпасами для HIMARS.
В Минобороны России заявили о ликвидации склада с боеприпасами для HIMARS в ДНР
  • AFP
  • © Gints Ivuskans

«Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединённой группировки войск ВСУ «Приморье» в районе города Николаева. В районе населённого пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS», — говорится в заявлении ведомства.

Также уточняется, что в районе населённого пункта Марьянское Днепропетровской области ВКС России сбит вертолёт Ми-24 украинских боевиков.

5 сентября в Минобороны России сообщили, что российские вооружённые силы за сутки уничтожили два склада ВСУ в Николаевской области, где хранилось более 1500 снарядов и ракет для систем залпового огня, в том числе HIMARS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить