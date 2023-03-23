Карчаа: Киев ударит по ядерной безопасности ЗАЭС, если отключит её последнюю ЛЭП
- РИА Новости
«Если это не шантаж и не манипуляции со стороны Украины, то отключение последней резервной Днепровской линии электропередачи станет ещё одним ударом по ядерной безопасности Запорожской АЭС», — цитирует его ТАСС.
По его словам, если это произойдёт, то станции придётся перейти на работу на дизель-генераторах.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти срывают планы по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он уточнил, что Киев отказывается предоставлять гарантии по недопущению обстрела ЗАЭС и расположенного вблизи неё города Энергодара.