Карчаа: Киев ударит по ядерной безопасности ЗАЭС, если отключит её последнюю ЛЭП

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина нанесёт очередной удар по ядерной безопасности Запорожской АЭС, если решит отключить последнюю резервную линию электропередачи.

«Если это не шантаж и не манипуляции со стороны Украины, то отключение последней резервной Днепровской линии электропередачи станет ещё одним ударом по ядерной безопасности Запорожской АЭС», — цитирует его ТАСС.

По его словам, если это произойдёт, то станции придётся перейти на работу на дизель-генераторах.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти срывают планы по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Он уточнил, что Киев отказывается предоставлять гарантии по недопущению обстрела ЗАЭС и расположенного вблизи неё города Энергодара.