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Рогов: украинские власти срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти срывают планы по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Рогов: украинские власти срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
  • РИА Новости

Об этом Рогов рассказал РИА Новости.

«Режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС», — констатировал собеседник агентства.

Рогов уточнил, что Киев отказывается предоставлять гарантии по недопущению обстрела ЗАЭС и расположенного вблизи неё города Энергодара.

10 марта Рогов сообщил, что не менее семи взрывов прозвучало в районе промзоны неподалёку от Запорожской АЭС.

8 марта украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара. Возник пожар на площади 4 га.

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