Рогов: украинские власти срывают создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
- РИА Новости
Об этом Рогов рассказал РИА Новости.
«Режим (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС», — констатировал собеседник агентства.
Рогов уточнил, что Киев отказывается предоставлять гарантии по недопущению обстрела ЗАЭС и расположенного вблизи неё города Энергодара.
10 марта Рогов сообщил, что не менее семи взрывов прозвучало в районе промзоны неподалёку от Запорожской АЭС.
8 марта украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара. Возник пожар на площади 4 га.