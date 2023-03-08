Власти Энергодара заявили о пожаре на набережной после атаки украинских беспилотников

Украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара. Возник пожар на площади 4 га.

Об этом заявили власти города в Telegram.

«Украинские боевики совершили очередной террористический акт против мирного населения Энергодара, нанеся удар зажигательными боеприпасами по городской набережной», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки возник пожар на площади 4 га. Огонь распространился вдоль ЛЭП, питающей город и насосную станцию.

Работе Запорожской АЭС ничего не угрожает, уточнили в городе.

6 марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС хорошо защищена, потому украинская армия наносит удары по сопутствующей инфраструктуре и ЛЭП, чтобы не дать ЗАЭС полноценно функционировать.