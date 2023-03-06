В Запорожской области заявили, что ВСУ бьют по инфраструктуре и ЛЭП возле ЗАЭС

Запорожская АЭС хорошо защищена, потому украинская армия наносит удары по сопутствующей инфраструктуре и ЛЭП, чтобы не дать ЗАЭС полноценно функционировать, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24».

«Мы саму станцию защищаем достаточно хорошо — над ней сбивали очень много и беспилотников, и РСЗО... (Бьют. — RT) по инфраструктуре вокруг, выбивая подстанции, выбивая ЛЭП, выбивая инфраструктурные объекты. Добиваются того, что станция сегодня не сможет функционировать и давать электричество», — цитирует его РИА Новости.

Балицкий добавил, что на данный момент на АЭС в режиме горячего останова работают два блока, что обеспечивает Энергодар теплом.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.