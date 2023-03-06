В Запорожской области заявили, что ВСУ бьют по инфраструктуре и ЛЭП возле ЗАЭС
- РИА Новости
«Мы саму станцию защищаем достаточно хорошо — над ней сбивали очень много и беспилотников, и РСЗО... (Бьют. — RT) по инфраструктуре вокруг, выбивая подстанции, выбивая ЛЭП, выбивая инфраструктурные объекты. Добиваются того, что станция сегодня не сможет функционировать и давать электричество», — цитирует его РИА Новости.
Балицкий добавил, что на данный момент на АЭС в режиме горячего останова работают два блока, что обеспечивает Энергодар теплом.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.