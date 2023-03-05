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Рогов: киевский режим саботирует создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.
Рогов: киевский режим саботирует создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
  • РИА Новости

Об этом Рогов сказал в беседе с РИА Новости.

«Предложенная МАГАТЭ идея по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС саботируется киевским режимом», — констатировал собеседник агентства.

Рогов подчеркнул, что единственной страной, которая может обеспечить безопасность ЗАЭС, является Россия.

Украина, в свою очередь, строит планы по захвату объекта, добавил он.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

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