Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим продолжает саботировать создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, так как вынашивает планы по захвату объекта.

Об этом Рогов сказал в беседе с РИА Новости.

«Предложенная МАГАТЭ идея по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС саботируется киевским режимом», — констатировал собеседник агентства.

Рогов подчеркнул, что единственной страной, которая может обеспечить безопасность ЗАЭС, является Россия.

Украина, в свою очередь, строит планы по захвату объекта, добавил он.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.