Рогов: киевский режим саботирует создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
- РИА Новости
Об этом Рогов сказал в беседе с РИА Новости.
«Предложенная МАГАТЭ идея по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС саботируется киевским режимом», — констатировал собеседник агентства.
Рогов подчеркнул, что единственной страной, которая может обеспечить безопасность ЗАЭС, является Россия.
Украина, в свою очередь, строит планы по захвату объекта, добавил он.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.